Incendio ai danni di una baracca agricola si estende al vicino bosco: vigili del fuoco mobilitati a Roccavignale

Vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, supportati da una squadra di Savona giunta con l'autobotte, mobilitati nella mattinata odierna a Roccavignale.

L'allarme è stato lanciato in località Strada per l'incendio di una baracca agricola. Le cause sono ancora in via di accertamento.

Le fiamme dalla struttura si sono estese anche alla vicina vegetazione boschiva, il peggioramento della situazione ha così richiesto l'intervento di due elicotteri (provenienti da Genova e Imperia) per domare il rogo.