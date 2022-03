Incendio boschivo a Roccavignale, nottata di lavoro per i Vigili del Fuoco: situazione sotto controllo

Sono proseguite nella notte le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco dell'incendio scatenatosi nella mattinata di ieri nei boschi di Roccavignale.

Le fiamme si sono sviluppate, per cause ancora non ben accertate, nei pressi di una baracca coinvolgendo successivamente la vicina vegetazione. Sul posto hanno operato sin da subito squadre di pompieri dal distaccamento di Cairo Montenotte e dalla centrale di Savona, con un'autobotte a disposizione. Ad esse si sono sommati due elicotteri che hanno sorvolato l'area finché la luce del giorno lo ha permesso.