Savona 2021, Russo si attesta al 47.79%, Schirru al 37.31%: è ballottaggio

Praticamente poco più di 10 punti percentuali di distacco tra il candidato sindaco del centrosinistra e quello del centrodestra

Un affluenza bassa che si è attestata al 52.43%, 9 punti in percentuali in meno rispetto alle ultime amministrative di Savona del 2016, con lo spoglio che è partito alle ore 15.00 e che sta procedendo spedito. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale: 00.41: Sono state scrutinate tutte e 61 le sezioni: è ballottaggio tra Marco Russo che si ferma a 47.79% e Angelo Schirru al 37.31%. Terzo incomodo Manuel Meles al 9.77, Luca Aschei al 3.88% e Francesco Versace 1.25%. 23.16: 58 su 61 sezioni, Russo al 47.96%, Schirru al 37.07%, Meles al 9.86%, Aschei al 3.85%, Versace all'1.26%. 22.30: 56 sezioni scrutinate, Marco Russo al 47.94%, Angelo Schirru al 37.04%, Manuel Meles al 9.86%, Luca Aschei 3.93%, Francesco Versace 1.24%. 21.30: 48 sezioni scrutinate, Marco Russo al 48%, Angelo Schirru al 36.72%, Manuel Meles al 10.02%, Luca Aschei 3.96%, Francesco Versace 1.29%. 20.50: 44 su 61 sezioni, Russo al 47.94%, Schirru 36.83%, Meles al 10.09%, Aschei al 3.88%, Versace 1.26%. 20.40: 41 sezioni scrutinate, sale al 48.08% Marco Russo, Angelo Schirru scende al 36.82%, Meles cala al 9.96, Luca Aschei stabile 3.85%, Francesco Versace 1.29%. 20.30: 39 su 61, Russo al 47.93%, Schirru 36.87%, Meles 10.04%, Aschei 3.86%, Versace 1.31%. Preferenze parziali per le liste a sostegno dei candidati: Russo: Pd/Articolo Uno 20.99%, Patto per Savona 11.96%, RiformiAmo Savona 9.07%, Sinistra per Savona 6.11%; Schirru: Toti per Savona 12.66%, Lega 10.3%, Fratelli d'Italia 7%, lista civica Schirru Sindaco 5.71%, Forza Italia/Udc 1.83%; Meles: M5S 6.58%, ConTe per Savona 2.8%; Aschei: Andare Oltre 3.64%; Versace: Savona Popolare, 1.33% 20.05: 36 scrutinate, il candidato del centrosinistra al 47.61%, 36.91% il candidato del centrodestra, l'esponente del M5S al 10.3%, Andare Oltre al 3.79%, Savona Popolare all'1.38%. 19.45: 30 su 61, Russo al 47.89%, Schirru 36.76%, Meles 10.14%, Aschei 3.8%, Versace 1.4%. 19.35: Quasi la metà delle sezioni scrutinate con Russo che sale al 48.15%, Schirru fa un passetto in avanti al 36.6%, Meles al 10.24%, Aschei sempre al 3.58%, Versace sale lievemente all'1.44%. 19.25: 24 sezioni: Russo al 48.03%, Schirru al 36.53%, Meles al 10.49%, Aschei al 3.58%, Versace all'1.37%. 19.15: Le sezioni scrutinate sono 22, il candidato sindaco del centrodestra fa un passo in più al 47.88, il candidato del centrodestra scende al 36.28%, l'esponente del M5S cala di poco a 10.81%, Andare Oltre al 3.63% e Savona Popolare all'1.4%. 18.40: Dopo 18 sezioni Russo sale al 47.53%, Schirru cala al 36.64%, Meles terza forza al 10.94%, Aschei al 3.59% e Versace all'1.31%. 18.30: Il candidato sindaco del centrosinistra Marco Russo al momento, dopo 15 sezioni scrutinate si attesta al 46.5%, con 2402 voti a favore), Angelo Schirru, candidato del centrodestra al 37.19% con 1921, Manuel Meles (M5S e ConTe per Savona) 11.05% con 571 voti, Luca Aschei (Andare Oltre) al 3.77% con 195 voti e Francesco Versace (Savona Popolare) 1.49% Tutti e 5 i candidati e le liste a loro sostegno: Luca Aschei (Andare Oltre), Manuel Meles (Movimento Cinque Stelle e ConTe per Savona), Marco Russo (sostenuto dalla lista civica Patto per Savona, Pd e Articolo Uno, RiformiAmo Savona e Sinistra per Savona), Angelo Schirru (appoggiato dalla civica Schirru Sindaco, Toti per Savona, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia/Udc) e Francesco Versace (Noi con l'Italia - Savona Popolare).

