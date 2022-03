Incendio boschivo a Roccavignale, le operazioni da parte di Vigili del Fuoco proseguiranno tutta la notte

Proseguiranno nella notte le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco del rogo scatenatosi intorno alle 11 di stamani, 25 marzo, nei boschi di Roccavignale.

Le fiamme sono divampate, per cause ancora non ben accertate, nei pressi di una baracca e hanno in un secondo momento coinvolto anche alcuni ettari di terreno boscoso: sul posto sono intervenute squadre di pompieri dal distaccamento di Cairo Montenotte e dalla centrale di Savona, con un'autobotte a disposizione. Ad esse si sono sommati due elicotteri che hanno sorvolato l'area finché la luce del giorno lo ha permesso.

Nelle prossime ore i vigili provvederanno a tenere sotto controllo i focolai già spenti e ad attivarsi su alcuni ancora attivi.

Nella mattinata di domani, sabato 26 marzo, si valuterà nuovamente l'impiego dei mezzi aerei, ma il fronte sembrerebbe al momento sotto controllo.