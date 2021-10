Tutti i candidati sindaco e consiglieri dei comuni al voto nel savonese: la lista completa

14 comuni al voto, 86.687 savonesi alle urne e solo un possibile ballottaggio a Savona visto che è l'unica località che supera i 15mila abitanti. Però prima c'è l'election day di domenica 3 e lunedì 4 ottobre e si potrà andare a votare rispettivamente il primo giorno dalle 7 alle 22 e il secondo dalle 7 alle 15.

Savona, Balestrino, Bergeggi, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Castelbianco, Loano, Nasino, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Tovo San Giacomo e Varazze. Questi i comuni nel quale si voterà e andiamo a scoprire chi sono i candidati alla carica di sindaco paese per paese.

Savona

Cinque i candidati alla carica di primo cittadino per un totale di 13 liste: Luca Aschei (Andare Oltre), Manuel Meles (Movimento Cinque Stelle e ConTe per Savona), Marco Russo (sostenuto dalla lista civica Patto per Savona, Pd e Articolo Uno, RiformiAmo Savona e Sinistra per Savona), Angelo Schirru (appoggiato dalla civica Schirru Sindaco, Toti per Savona, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia/Udc) e Francesco Versace (Savona Popolare).

Balestrino

Sfida a due tra il 52enne Massimiliano Zunino, ex consigliere di maggioranza nel primo mandato del sindaco uscente Gabriella Ismarro. A sfidarlo Stefano Saturno con la civica "Balestrino oggi".

Bergeggi

Nicoletta Rebagliati e Alice Bianchini. Testa a testa tra la farmacista consigliere eletta ai tempi dell'ex sindaco attuale consigliere regionale Roberto Arboscello (nel 2019 solo la sua lista si presentò) con la lista "Uniti per Bergeggi" e la consigliere uscente sostenuta dalla lista "CambiAmo Bergeggi".

Borgio Verezzi

Scende nuovamente in campo Renato Dacquino sostenuto da "Nuova Via per Borgio Verezzi" che verrà sfidato dal direttore sanitario dell'Avis di Finale e della Pubblica Assistenza Croce Verde Finalborgo Gabriele Murrighile con la lista "Borgio Verezzi per tutti".

Calice Ligure

Solo un candidato in corsa, il sindaco uscente Alessandro Comi e la sua lista "Condividere Calice".

Castelbianco

Stessa situazione a Castelbianco con Franco Aurame e la lista "Per Castelbianco".

Loano

Due le liste che appoggiano i candidati l'ex consigliere comunale Giacomo Piccinini e l'assessore uscente Luca Lettieri. Il primo sostenuto dalla lista "Nuova Grande Loano", il secondo dalla lista "Per Loano".

Nasino

Roberto De Andreis corre in solitaria con la lista "Nasino 2021"

Spotorno

Faccia a faccia tra il sindaco uscente Mattia Fiorini e la sua "Progetto Spotorno" contro Giancarlo Zunino e la lista "Insieme per Spotorno".

Stella

Marina Lombardi non ha potuto ricandidarsi e allora spazio all'assessore uscente Roberto Cavicchini e la lista "Per Stella" contro Andrea Castellini e il suo "Progetto Steja".

Stellanello

Ulteriore dualismo anche in quel di Stellanello con Claudio Cavallo che è sostenuto dalla lista "Stellanello Passione Valmerula" e la lista "Amministrazione Libera" per Marco Ferriero.

Testico

Lucia Moscato con la lista “Passione Testico” e Paolo Zerbone sostenuto da “Amare Testico”: questi i due rivali che si contenderanno il comune.

Tovo San Giacomo

Corre per il terzo mandato il sindaco uscente Alessandro Oddo con la lista “Per un nuovo paese”, a sfidarlo è la consigliere di minoranza uscente con la lista "Insieme per il cambiamento" Iole Aicardi.

Varazze

Dopo i 5 candidati del 2019 e l'elezione nel 2020 in consiglio regionale di Alessandro Bozzano, è il vice sindaco Luigi Pierfederici a candidarsi alla carica di primo cittadino con "Essere Varazze", sfidato dall'ex sindaco dal 2009 al 2014 Antonio Ghigliazza e la lista "Varazze Domani".